Care Property Invest SICAFI SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Care Property Invest SICAFI SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte Care Property Invest SICAFI SA einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,5 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 18,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at