Care Service gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Care Service hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Care Service vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,80 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,26 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Care Service 2,31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at