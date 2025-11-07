|
Care Service präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Care Service hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Care Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,74 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28,38 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Care Service in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
