Care Service: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Care Service äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 7,32 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Care Service 15,56 JPY je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,92 Prozent auf 2,36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at