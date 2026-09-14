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14.09.2026 06:31:29
CARE TWENTYONE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CARE TWENTYONE hat am 11.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 32,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,30 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat CARE TWENTYONE im vergangenen Quartal 12,94 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CARE TWENTYONE 12,30 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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