CARE TWENTYONE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CARE TWENTYONE ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CARE TWENTYONE die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 27,79 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,61 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at