CARE TWENTYONE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CARE TWENTYONE lud am 13.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 4,63 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -6,150 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CARE TWENTYONE im vergangenen Quartal 12,19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CARE TWENTYONE 11,81 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at