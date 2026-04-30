CareDx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CareDx hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,98 Prozent auf 117,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at