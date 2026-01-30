CareDx President and CEO Sells 19,000 Shares for $412,000

CareDx Aktie

John Hanna, President and CEO of CareDx (NASDAQ:CDNA), directly sold 19,480 shares in multiple open-market transactions on Jan. 21, 2026 and Jan. 22, 2026, with an aggregate transaction value of approximately $412,200 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($21.16); post-transaction value calculated using Jan. 22, 2026 market close.* 1-year performance calculated using Jan. 22, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
