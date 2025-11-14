CAREER DESIGN CENTER: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CAREER DESIGN CENTER hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 49,53 JPY gegenüber 43,89 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,59 Prozent auf 4,64 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 209,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 178,99 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 18,65 Milliarden JPY, während im Vorjahr 17,73 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

