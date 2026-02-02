CAREER DESIGN CENTER: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CAREER DESIGN CENTER lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 49,89 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4,69 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at