CAREER DESIGN CENTER präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CAREER DESIGN CENTER hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 41,49 JPY. Im letzten Jahr hatte CAREER DESIGN CENTER einen Gewinn von 49,53 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,01 Prozent auf 4,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,64 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 215,00 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei CAREER DESIGN CENTER ein Gewinn pro Aktie von 209,67 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,74 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 18,65 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at