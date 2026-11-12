12.11.2026 06:31:28

CAREER DESIGN CENTER präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CAREER DESIGN CENTER hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 41,49 JPY. Im letzten Jahr hatte CAREER DESIGN CENTER einen Gewinn von 49,53 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,01 Prozent auf 4,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,64 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 215,00 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei CAREER DESIGN CENTER ein Gewinn pro Aktie von 209,67 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,74 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 18,65 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen