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03.08.2026 06:31:29
CAREER DESIGN CENTER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
CAREER DESIGN CENTER hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 80,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 76,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,92 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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