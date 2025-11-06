Career Education zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Career Education hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Career Education 211,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at