Career Point Edutech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Career Point Edutech hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,88 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,79 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 65,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 188,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 114,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at