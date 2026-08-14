Career Point Edutech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Career Point Edutech hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 4,44 INR gegenüber 3,95 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Career Point Edutech im vergangenen Quartal 143,5 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Career Point Edutech 145,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at