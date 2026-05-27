Career Point Edutech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Career Point Edutech lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Career Point Edutech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 106,6 Millionen INR – eine Minderung von 4,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 112,1 Millionen INR eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 12,62 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 10,26 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 512,29 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 496,63 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at