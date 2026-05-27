|
27.05.2026 06:31:29
Career Point Edutech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Career Point Edutech lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Career Point Edutech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 106,6 Millionen INR – eine Minderung von 4,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 112,1 Millionen INR eingefahren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 12,62 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 10,26 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 512,29 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 496,63 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schlussendlich stabil -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kospi setzt Rekordjagd fort
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt traten am Mittwoch auf der Stelle. Für den Dow geht es aufwärts auf ein Rekordhoch. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte größtenteils mit Verlusten.