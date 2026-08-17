Career Point stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Career Point präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,32 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 219,8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 194,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at