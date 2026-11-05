Career Point stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Career Point ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Career Point die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,99 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,59 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 115,63 Prozent auf 388,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at