CareerIndex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CareerIndex ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CareerIndex die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,34 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,29 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1,50 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,33 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at