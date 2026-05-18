CareerIndex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CareerIndex lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,68 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 5,77 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CareerIndex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 33,26 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte CareerIndex 10,35 JPY je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 5,11 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,29 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at