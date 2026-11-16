CareerIndex: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CareerIndex hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 6,39 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,21 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,52 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at