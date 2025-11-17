CAREERLINK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CAREERLINK ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CAREERLINK die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 56,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,86 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 11,33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at