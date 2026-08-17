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17.08.2026 06:31:29
CAREERLINK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CAREERLINK gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 91,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 54,56 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,37 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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