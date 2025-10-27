Careium Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Careium Registered gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 SEK, nach 0,410 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 213,7 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 201,7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at