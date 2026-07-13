Careium Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Careium Registered hat am 10.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Careium Registered 251,3 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 202,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at