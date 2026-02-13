Careium Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Careium Registered hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,890 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 230,9 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 228,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,33 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren 2,40 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Careium Registered mit einem Umsatz von insgesamt 854,10 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 870,70 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um -1,91 Prozent verringert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 SEK und einem Umsatz von 853,21 Millionen SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at