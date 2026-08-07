Carel Industries Az nominativa gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Carel Industries Az nominativa hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 199,2 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at