Carel Industries Az nominativa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Carel Industries Az nominativa hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carel Industries Az nominativa ein EPS von 0,210 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carel Industries Az nominativa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 165,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 145,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,650 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Carel Industries Az nominativa ein EPS von 0,560 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 629,03 Millionen EUR, während im Vorjahr 578,54 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at