CareNet präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CareNet hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,72 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CareNet ein EPS von 6,39 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3,22 Milliarden JPY gegenüber 2,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at