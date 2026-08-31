Careplus Group Bhd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Careplus Group Bhd Registered hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Careplus Group Bhd Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,080 MYR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Careplus Group Bhd Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,8 Millionen MYR im Vergleich zu 18,7 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 MYR beziffert. Im Vorjahr waren -0,110 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Careplus Group Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 105,35 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 98,93 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at