Careplus Group Bhd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Careplus Group Bhd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,4 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at