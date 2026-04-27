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27.04.2026 06:31:29
Careray Digital Medical Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Careray Digital Medical Technology A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 68,5 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,4 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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