Careray Digital Medical Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Careray Digital Medical Technology A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 68,5 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,4 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at