Careray Digital Medical Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Careray Digital Medical Technology A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Careray Digital Medical Technology A im vergangenen Quartal 94,5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Careray Digital Medical Technology A 102,6 Millionen CNY umsetzen können.

Careray Digital Medical Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,200 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 320,53 Millionen CNY gegenüber 297,07 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at