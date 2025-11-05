CareRx legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CareRx hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

CareRx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 93,2 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CareRx 92,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at