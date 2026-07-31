CareRx stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CareRx lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 93,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 91,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at