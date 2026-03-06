CareRx verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CareRx lud am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 92,2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,420 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei CareRx ein Gewinn pro Aktie von -0,070 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 370,24 Millionen CAD, während im Vorjahr 366,71 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

