CareTrust REIT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CareTrust REIT hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CareTrust REIT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,4 Millionen USD im Vergleich zu 77,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at