Careview Communications informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Careview Communications hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at