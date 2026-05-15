Careview Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Careview Communications hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 2,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at