Sea Aktie

Sea für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005

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05.07.2026 16:07:21

Cargo ship reportedly attacked in Red Sea off Yemen

The UK Maritime Trade Office said a vessel was attacked 30 nautical miles southwest of Hodeida, which is under control of the Houthi rebels. The Iran-backed group has resumed its attacks on Red Sea shipping recently.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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