Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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05.07.2026 21:31:20
Cargo ship reportedly attacked in Red Sea off Yemen
The UK Maritime Trade Office said a vessel was attacked 30 nautical miles southwest of Hodeida, which is under control of the Houthi rebels. The Iran-backed group recently vowed to resume attacks in the Red Sea.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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