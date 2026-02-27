27.02.2026 06:31:29

Cargojet: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cargojet hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,49 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 284,7 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 293,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5,24 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Cargojet ein Gewinn pro Aktie von 6,69 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,81 Prozent zurück. Hier wurden 992,70 Millionen CAD gegenüber 1,00 Milliarden CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen