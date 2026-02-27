Cargojet: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cargojet hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,49 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 284,7 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 293,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5,24 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Cargojet ein Gewinn pro Aktie von 6,69 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,81 Prozent zurück. Hier wurden 992,70 Millionen CAD gegenüber 1,00 Milliarden CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at