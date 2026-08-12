Cargojet: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cargojet veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,47 CAD gegenüber -0,210 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 275,8 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 238,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at