Cargojet: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cargojet lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cargojet ein EPS von 0,580 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,29 Prozent auf 286,5 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 219,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at