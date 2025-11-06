|
Cargojet gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cargojet hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,58 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,86 CAD je Aktie erzielt worden.
Cargojet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
