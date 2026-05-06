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06.05.2026 06:31:29
Cargojet hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cargojet hat am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,28 CAD. Im letzten Jahr hatte Cargojet einen Gewinn von 3,07 CAD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 254,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 249,9 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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