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06.05.2026 06:31:29
Cargojet präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cargojet hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,28 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cargojet 3,08 CAD je Aktie verdient.
Cargojet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 249,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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