Cargojet präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cargojet hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,28 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,580 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 286,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at