Cargojet: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cargojet hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cargojet ein EPS von -0,210 CAD je Aktie vermeldet.

Cargojet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 275,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at